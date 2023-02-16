انت الان تتابع خبر اعتقال متهم بتجارة الفتيات وآخرين بالسرقة والتزوير في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب لقيامه بالمتاجرة بالفتيات في بغداد".

وأضاف أن " عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى مفارز مكتب تحقيقات مكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية/ الرصافة عن الحالة، حيث تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة وبعد التحري وجمع المعلومات التي أثمرت بالقبض على المتهم"، مستدركا "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة /٦ من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".



ومن جانب آخر، "نفذت مفارز المديرية أوامر قبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك وسرقة مبالغ مالية ومحال تجارية ومنازل سكنية ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد".

وأشار البيان الى، "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

