انت الان تتابع خبر مقتل اثنين من "الدواعش" في ديالى.. هذه تفاصيل العملية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المحمداوي في حديث للسومرية نيوز، ان " قواتنا الأمنية تمكنت من قتل اثنين من عناصر داعش الإرهابي في محافظة ديالى والاستيلاء على أسلحتهم من رشاشة ونواظير ليلية وتدمير انفاقهم ومستودع الارزاق".

وأضاف نائب قيادة العمليات المشتركة، ان "الجهد الاستخباري كان فعالاً في هذه العملية".