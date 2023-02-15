انت الان تتابع خبر نصيف: فاسدون يحاولون استهداف رئيس لجنة النزاهة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حذّرت النائبة عالية نصيف، الأربعاء، من محاولات مجموعة من الاعضاء التي وصفتهم بـ"الفاسدين" لاستهداف رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي بطرق لا تمت بصلة للعمل النيابي وتخالف أبسط معايير النزاهة.

وقالت نصيف في بيان إن "الاستهداف وصل الى حد قيام الفاسد الذي يتزعم هذه (الشلة) بدفع مبالغ مالية وسيارات لبقية اعضاء الشلة الفاسدة مقابل قيامهم بتسقيط الجنابي من خلال استغلال قضية شهادته التي سبق وأن حسمت من قبل وزارة التربية والمحاكم المختصة؛ والقضاء لا ينظر في نفس القضية مرتين".

وأضافت أن "الشخص الذي يتزعم هؤلاء هو نفسه تعتبر شهادته مشكوك في صحتها لكونه أحضر شخصاً آخر ليؤدي الامتحان بدلاً عنه في كلية دجلة الجامعة، قسم الهندسة".

وبينت نصيف أن "سبب هذه الهجمة التسقيطية التي تستهدف رئيس اللجنة هو قيامه بالتحري (من خلال كتاب رسمي) حول فساد ومخالفات قانونية ارتكبت في إحدى الوزارات التي يسيطر عليها هذا النائب الفاسد"، معتبرة أنه "الأجدر بمن يمثلون الشعب في مجلس النواب أن يكونوا قدوة للناس وأن يبتعدوا عن الأساليب الملتوية التي تسيء الى السلطة التشريعية حتى إذا كانت بينهم خصومة، وفي النهاية لن يصح إلا الصحيح"، على حد قولها.