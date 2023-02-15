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مكافحة الإرهاب يعلن أسماء ومناصب قتلى داعش في عملية وادي الشاي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للجهاز، ورد لـ الخليج 365، أن "العملية التي نفذها مكافحة الإرهاب في وادي الشاي بمحافظة كركوك يوم أمس، أسفرت عن مقتل:

١. حمود ابراهيم احمد عبد الله الجبوري "ابو جعفر" يشغل منصب شرعي عام (كركوك).


٢. اركان عز الدين حسين محمد الچاچاني "ابو حارث أو ابو هاجر" عسكري قاطع الدبس.

٣. محمد خلف محمد سحل الجبوري امر مفرزة عسكرية".

وأتم البيان: "كما وعدناكم بلا ملجأ ولا مأوى للدواعش في ارضنا نستمر بتصفية هذه العصابات".

ويوم أمس، أعلنت خلية الاعلام الأمني، قتل ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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