انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة اعتماد الحوار لحل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الاخير "استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد المكتب السياسي للحركة الإسلامية في إقليم كردستان العراق برئاسة إحسان علي عبد العزيز".واشار رشيد الى، "أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الراهنة ودعم الحكومة في تنفيذ برنامجها من أجل تلبية مطالب العراقيين في حياة كريمة.وشدد رئيس الجمهورية "على ضرورة اعتماد الحوار البنّاء والجاد لحل المسائل العالقة ".

بدوره، أشار رئيس الوفد إلى أن "الحركة حريصة على تغليب المصلحة الوطنية والتنسيق مع القوى العراقية كافة لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".

