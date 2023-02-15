انت الان تتابع خبر قانون انتخابات مجالس المحافظات يثير الجدل داخل البيت التشريعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لم يتعدى القراءة الاولى والجدل بلغ حد الاعتراض على التعديلات في نصوصه، قانون انتخابات مجالس المحافظات ومع تصدره الواجهة من جديد وصف بالقانون السياسي لوجود رغبة سياسية بدمجه مع قانون مجلس النواب، رغبة تتعارض مع الدستور وفق اعضاء اللجنة القانونية.بالمقابل هناك استياء تملّك القوى البرلمانية الناشئة حديثا على فرض الارادة واقصاء القرار من قبل القوى ذات الغالبية النيابية داخل البيت التشريعي، وهذا وبحسب نواب سيثير حفيظة الشارع وربما التيار.