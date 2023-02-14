انت الان تتابع خبر مخالفة للقانون.. النزاهة تضبط (446) معاملة خاصة بتسويق الشلب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة وفق بيان ورد لـ الخليج 365، أن"ملاكاتها تمكَّنت من ضبط (٤٤٦) معاملةً خاصَّةً بتسويق محصول الشلب للعام السابق في مُحافظة المثنى".

وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في المثنى، الذي انتقل إلى الشركة العامَّة لتجارة الحبوب - فرع المحافظة، تمكَّن من ضبط (٤٤٦) معاملةً خاصَّةً بمُسوِّقي محصول الشلب للعام (٢٠٢١ / ٢٠٢٢)".



واوضحت أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ مدير فرع تجارة الحبوب أقدم على تسلُّم محصول الشلب من الفلاحين، وتسليم (٤٠) صكاً خاصّاً بالفلاحين لشخصٍ واحدٍ، لافتةً إلى أنَّ البصمة تعود لهذا الشخص لشهر نيسان من عام ٢٠٢٢".

وأضافت إنَّ "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق كشفت عن اتفاقٍ مُسبقٍ بين الشخص الذي تسلَّم الصكوك ومُدير فرع الشركة العامَّة لتجارة الحبوب مع مدير فرع مصرف الرشيد في السماوة بتنزيل الأموال في حساب الأول بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، على الرغم من كون الأموال عائدةً للفلاحين".

ونوَّهت الدائرة بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُبرزات المـضبوطة، على السيّد قاضي محكمة تحقيق المُثنى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ من أجل اتّخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".