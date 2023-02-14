انت الان تتابع خبر المشتركة تعلن عن قتل 12 إرهابيا في ثلاث محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت العمليات المشتركة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "خلال ٢٤ ساعه وبعمليات جوية واستباقية ارضية تم قتل ١٢ ارهابي في ديالى والانبار وكركوك".

وأضافت انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمل امني وفني مشترك تمكنت قطعاتنا البطلة وبعملية نوعية من قتل ثلاث إرهابيين في وادي الشاي قاطع كركوك، وبعد متابعة ميدانية متواصلة لاكثر من ثلاث ايام وبكمين ناجح".



وأشارت القيادة الى ان قوة امنية اخرى بامرة ضابط استخبارات الفرقة العاشرة في الانبار وتحديدا جنوب كبيسة، تمكنت وبكمين محكم من قتل 3 ارهابيين احدهم يرتدي حزاما ناسفا".

فيما ذكرت القيادة انه تم "قتل ستة عناصر إرهابية في محافظة ديالى".