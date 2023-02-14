انت الان تتابع خبر بقضايا مختلفة.. القبض على 14 مطلوبا في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الدوريات والمفارز التابعة لقسم مكافحة الإجرام وبإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي نفذت ممارسة أمنية واسعة النطاق شملت مناطق عدة في عموم المحافظة،و بمتابعة مدير قسم مكافحة الإجرام العقيد رائد راضي أضافة الى عدد من الضباط والمنتسبين تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة وتفتيش العجلات والاشخاص فضلا عن تدقيق أسماء المطلوبين أسفرت عن القاء القبض على ١٤ مطلوب بقضايا مختلفة".

واضافت انه"تم التحقيق معهم في القضايا الموجهة إليهم من أجل إحالتهم إلى القضاء".