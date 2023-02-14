انت الان تتابع خبر زلزال تركيا.. إنقاذ شابين بعد 9 أيام تحت الأنقاض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأعلن العقيد خالد الحمادي قائد البحث والإنقاذ الإماراتي في تركيا، أن جهود فريق الإمارات للبحث والإنقاذ نجحت ضمن عملية "الفارس الشهم 2" بالتعاون مع فريق الإنقاذ الفرنسي، في إنقاذ شابين في كهرمان مرعش يبلغان من العمر 19 و21 عاما وذلك بعد مرور تسعة أيام من وجودهما تحت الأنقاض إثر الزلزال الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا في السادس من فبراير الجاري.وأفاد الحمادي أنه جاري مسح للمنطقة من من قبل وحدة الكلاب البوليسية (k9) للفريق البلاروسي، يليه إجراء مسح آخر للمنطقة من الفريق الإماراتي (k9) للتأكد من خلو المنطقة من وجود ناجين تحت الأنقاض، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك اشتباه بوجود أحياء.

وبين الحمادي أن جهود فرق البحث والإنقاذ ساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح خلال الأيام الماضية.

وذكر أن الفريق يحرص على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية انتشال الناجين، كما يتم التعامل مع أنقاض المباني باحترافية عالية.