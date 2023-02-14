انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بتسريع التحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات 2019 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة العليا لتقصي الحقائق في بيان، إنه "دعماً للإجراءات القضائية، وإظهاراً للحقائق، وإنصافاً لعوائل شهداء وجرحى أحداث تظاهرات تشرين 2019، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتسريع إجراءات لجنة الأمر الديواني المرقم/ 293 لسنة 2020، التي تتعلق بالتحقيق في الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها".ودعا السوداني بحسب البيان "المواطنين الكرام ممن لديهم شهادات (عيانية حصراً) تخص الأحداث الناتجة عنها وقائع جنائية رافقت أحداث تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها، للحضور أمام اللجنة لتدوين أقوالهم".

وأكد رئيس الوزراء أنّ "نتائج لجنة تقصي الحقائق سيجري عرضها في مؤتمر يُخصص لهذا الغرض، التزاماً بالبرنامج الحكومي، وإيفاءً بوعودنا لمتظاهري تشرين".