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أسعار النفط تعزز تراجعها بعد قرار أمريكي

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بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 17:08 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 78.54 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 2% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند مستوى 85.14 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.7% عن سعر التسوية السابق، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".


وقبل ذلك اليوم تراجع الخامان بنسبة 0.97% للأمريكي وبنسبة 0.57% لخام "برنت".

وأمس قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنها ستبيع 26 مليون برميل أخرى من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وذلك بموجب تفويض صدر من الكونغرس في السنوات السابقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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