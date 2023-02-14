انت الان تتابع خبر مقتل متحولة جنسيا على يد مراهقين في بريطانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت السلطات المختصة قد عثرت على جثة الفتاة "بريانا غاهي"، ذات السادسة عشرة عاما، وهي مصابة في حديقة عامة في بلدة كولتشث، وجرى نقلها إلى المستشفى قبل أن تفارق الحياة متأثرة بجروحها.

وأكدت تقارير إعلامية أن "بريانا كانت ذكرا وقد عاشت فتاة لمدة شهور قليلة قبل أن تلقى حتفها طعنا".



وقالت إيما فورتشن، التي تعمل في محل بصريات، إنها "كانت قد التقت بريانا مع والدتها في الشهور الأخيرة من العام الماضي"، موضحة أن "الفتاة كانت متألقة وجميلة بزينتها وشعرها المنسدل على كتفيها".

وتابعت: "لقد شعرت بالصدمة عندما عملت بمقتلها، أنه أمر مروع وسوف يدمر والدتها".

من جانبها، أوضحت الشرطة أنها "لاتملك دليلا حتى الآن بشأن فيما إذا كان مقتل المراهقة هو "جريمة كراهية"، ولكنها أشارت إلى أن أنها منفتحة على كافة الاحتمالات".

وقال رئيس المباحث في المنطقة، مايك إيفانز، إن "مقتل بريانا كان هجوما مستهدفا في يوم حافل في الحديقة"، لافتا إلى أن "المحققين سيواصلون متابعة خطوط التحقيق الأخرى التي تظهر، علما أنه لم يتم العثور على السلاح المستخدم في الجريمة".

في بيان سباق، وقبل اعتقال المراهقين، نوه إيفانز إلى أن "المحققين تحدثوا إلى الأشخاص الذين تواجدوا في الحديقة بين الساعة 1.30 بعد الظهر و 4 عصرا من يوم السبت بالإضافة إلى أي شخص التقى الفتاة قبل ساعات من مقتلها".

وتابع: "نناشد من لديه أي معلومات ألا يتردد في تزويدنا بها..أود طمأنة المجتمع المحلي بأننا نعمل بجد للعثور على الجاني".

وكانت قد انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن "سجينا هاربا هو الذي يقف وراء الجريمة، لكن وزارة العدل اكدت أنه لم يفر أحد من السجن".

