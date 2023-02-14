انت الان تتابع خبر "حرب أوكرانيا".. حديث عن مبادرة أمريكية للتفاوض مع روسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصحفي، فيي شيويه، في مقال للصحيفة: "يبين تطور الأحداث أن المرحلة المقبلة بين موسكو وكييف قد تمر بتغييرات كبيرة. ويبدو أن الولايات المتحدة تريد نتيجة سريعة".

وأكد أن "أوكرانيا لا يمكنها الحصول على ميزة في ساحة المعركة رغم من الدعم القوي من واشنطن وحلف "الناتو". ومن الواضح أن قوات كييف ستهزم بدون مزيد من التدخل من البيت الأبيض".



وتابع: "يمكن أن تأتي الولايات المتحدة إلى المقدمة من وراء الكواليس وتدخل مباشرة في مفاوضات مع روسيا". وهذا يثبت مرة أخرى دور كييف كدمية أمريكية.

واعتبر أنه من المربح لواشنطن أن تشن حروبا بالوكالة من خلال وسطاء من أجل تحقيق أهدافها الجيوسياسية.