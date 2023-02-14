انت الان تتابع خبر "نص عمري".. جورج وسوف يطلق أغنية في اربعينية وديع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتوفي مطلع كانون الثاني الماضي، وديع جورج وسوف، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى "مار يوسف" بالدورة في لبنان، حيث كان في حالة حرجة، بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة بسبب إجرائه عملية "تكميم معدة".

ونفى الفنان السوري جورج وسوف، ما تردد بأنه قرر اعتزال الغناء بعد وفاة نجله وديع، قبل أسابيع، مشيراً إلى أنه سيغني له.

وقال وسوف في بيان صادر عن مكتبه آنذاك: "بما أن الأغنية تبقى عند أبو وديع أصدق تعبير عن وجعه، سيكون له قبل كل شيء موعد مع أغنية لابنه الراحل وديع".

وتابع البيان: "على أن يعاود العمل وفق التزاماته مع نهاية فبراير، مقدراً محبيه ومتابعيه الذين غمروه بعاطفة نبيلة لن ينساها، وطالباً من الله ان يُبعد هذه المصائب عن الجميع".