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الاعلام الأمني: قتل ثلاثة إرهابيين في كركوك

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعمل امني وفني مشترك تمكنت قطعاتنا البطلة وبعملية نوعية من قتل ثلاث إرهابيين في وادي الشاي قاطع كركوك، وبعد متابعة ميدانية متواصلة لاكثر من ثلاث ايام وبكمين ناجح".

وأضافت ان "القطعات البطلة ومثلما قطعت وعدا لله والعراق وشعبه الصابر ستطارد جميع مفارز وعناصر داعش الخائبة المهزومة وتقتص منهم اينما كانوا".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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