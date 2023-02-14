انت الان تتابع خبر مستشار الامن القومي يفتتح البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة التطرف والإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ الخليج 365، أن الاخير "افتتح البرنامج التدريبي عالي المستوى، الذي نظمته البعثة الاستشارية ومنسق الاتحاد الأوربي لمكافحة الإرهاب، بحضور سفير الاتحاد الأوربي في العراق، فيل فارجولا، ورئيس البعثة الاستشارية الأوربية، اندرس ويبرغ، ومنسق الاتحاد الأوربي لمكافحة الإرهاب، ايلكا سالمي، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات من اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب".واضاف البيان، ان "البرنامج افتتح بكلمة مستشارية الأمن القومي، القاها رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف المؤدي إلى الإرهاب، تضمنت تأكيد العراق على تعزيز العلاقة مع الاتحاد الأوربي، بوصفها علاقة إستراتيجية مبنية على الشعور بالمسؤولية المشتركة في مواجهة التهديدات والمخاطر والتحديات التي تحدق بشعوب ودول المنطقة والعالم".

وأشارت كلمة المستشارية إلى "أهمية التعاون والتكامل بين العراق وبعثة الاتحاد الأوربي في مكافحة الإرهاب والتطرف، مع التشديد على ضرورة استمرار تعاون المجتمع الدولي مع العراق في مواجهة التطرف والقضاء عليه".

وأثنى الأعرجي، على "الجهود التي بذلت لتخصيص يوم دولي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، كما قدم الشكر للجهات المنظمة للبرنامج، وللجنة الوطنية في مستشارية الأمن القومي".

واستعرض المشاركون في البرنامج "جملة مواضيع تعنى برفع القدرات والمفاهيم الخاصة بمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب والحد منه، وتخلل البرنامج تقديم بعثة الاتحاد الأوربي في العراق التهنئة باليوم الدولي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، إلى جانب إبراز دور العراق وجهوده ومبادراته في هذا المجال، مثمنة دور العراق ومساهمته في إغاثة المتضررين جراء الزلزال في سوريا وتركيا".

