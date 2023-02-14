انت الان تتابع خبر "جابرييل" يضرب نيوزيلندا.. إعصار عنيف يشرد الآلاف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت السلطات إن هذه "الأحوال الجوية غير المسبوقة" تجلت ليل الاثنين - الثلاثاء بهبوب رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة على جزيرة الشمال. وخلال مؤتمر صحافي في أوكلاند، قال رئيس الوزراء كريس هيبكينز، إن "الدمار واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد". وأضاف أن "العديد من العائلات نزحت والكثير من المنازل محرومة من الكهرباء".وتضرر عدد من المنازل بسبب سقوط أشجار عليها أو من جراء سيول الوحول والركام التي اجتاحتها. وأسفرت انهيارات أرضية وفيضانات عن قطع طرقات مما أدى إلى عزل سكان. وبحسب وسائل إعلام محلية فقد اضطر عدد من السكان للفرار من منازلهم سباحة طلباً للأمان.

وفي منطقة موريواي الساحلية قالت امرأة تدعى جين سكوت لاحدى القنوات التلفزيونية المحلية إنه "قرابة منتصف الليل، تلقينا رسالة طوارئ تطلب منا إخلاء منازلنا. كان الظلام دامساً والمطر لم يتوقف عن الهطول. كان أمراً مرعباً". وأضافت أنها على الفور جمعت بعضاً من الضروريات واستعانت بمصباح يعمل على البطارية ولجأت إلى مركز إيواء محلي.

وتسبب الإعصار بهبوب رياح عاتية بلغت سرعتها 140 كلم/ساعة، كما أدى لهطول كميات كبيرة من الأمطار وصلت إلى 20 سم خلال 24 ساعة، في حين بلغ ارتفاع موج البحر 11 متراً.

وحذر رئيس الوزراء من أنه لا يزال "من السابق لأوانه تحديد" عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وأولئك المحرومين من الكهرباء أو الهاتف. وبحسب تقديرات الشركات المزودة للكهرباء فإن التيار انقطع عن أكثر من 100 ألف شخص.