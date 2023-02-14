انت الان تتابع خبر وزير الخارجية يؤكد ضرورة التنسيق المشترك للقضاء على التنظيمات الإرهابيَّة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "حسين إستقبل في مقر إقامته في واشنطن، مع تريزا ستيفن جوينوف نائب مُساعد وزير الدفاع الأمريكيّ لشُؤُون الأمن الدوليّ".

بحث اللقاء، بحسب البيان "المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك والإشادة بجُهُود القوات الأمريكيَّة في مُساعدة العراق في القضاء على عصابات داعش الإرهابيَّة والتعاون العسكريّ والأمنيّ مع القوات العراقيَّة، واستعراض جُهُود العراق في تحقيق الإستقرار والأمن للمنطقة".



وأكَّد الوزير على "ضرورة إستمرار التنسيق المُشترَك للقضاء على بقايا التنظيمات الإرهابيَّة ومُحاربة الايدولوجيات والافكار المُتطرفة الداعمة لهذا التنظيم، وحرص الحكومة العراقيَّة على توفير أفضل وسائل التدريب والتأهيل للقوات العراقيَّة الأمنيَّة بمُختلِف اشكالها".

وبين: "التزام العراق بتحقيق أفضل العلاقات الوديَّة المُتوازنة مع دول الجوار والمنطقة وعدم إستخدام الأراضيَّ العراقيَّة للاعتداء على الغير وعدم السماح للغير بالتدخل بشُؤُون العراق، وعدم الدخول في نزاعات وصراعات والحرص على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المُختلِفة وبناء علاقات جيدة مبنيَّة على أساس المصالح المُشترَكة".

واشار حسين الى "دور العراق الرافض للحروب بشكل مبدئيّ لما عاناه الشعب العراقيّ لعقود من الزمن من هذه الحروب، وأكَّد السعيّ الدائم ضمن مُبادرة جامعة الدول العربيَّة في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على العالم كله من جميع النواحيّ السياسيَّة والإقتصاديَّة والإجتماعيَّة والإنسانيَّة".

من جانبها، أكَّدت جوينوف على "دعم الولايات المتحدة للعراق في تحقيق الإستقرار وبناء قواته المُسلحة ودعم جُهُود العراق في تحقيق الإستقرار في المنطقة".

