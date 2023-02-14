انت الان تتابع خبر المفاوضات بين بغداد واربيل مستمرة لحسم قانون النفط والغاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تتواصل المفاوضات بين بغداد واربيل بشأن الخلاف على مسودة قانون النفط والغاز الذي يمتد عمره لستة عشر عاما دون بلوغه سن التشريع، قانون اجتمع من اجله الوفد الكردي مع وزارة النفط وبجعبته مقترحات الاقليم لكن الامر لم يفضي الى اي اتفاق مع استمرار الاجتماعات في الايام المقبلة .مع ذلك أكّد نواب أنّ حسم الخلاف مرهون بالمقترحات التي تطرا على مسودة القانون ، والبيت التشريعي مستعد لاستقبال قانون النفط والغاز من اجل تشريعه بما يضمن الحافظ على ادارة الثروة النفطية .