انت الان تتابع خبر الرئيس التركي يؤذن في أذن مولودة ناجية من الزلزال ويطلق اسما لها (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسمى أردوغان، خلال زيارة إلى مدينة تشام ساكورا الطبية في منطقة باشاك شهير بإسطنبول، حيث تم نقل مصابي الزلزال إليه، المولودة بعد أن رفع الأذان في أذنها.

وخلال زيارته المستشفى، تلقى معلومات عن الأوضاع الصحية لمصابي الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وفي 6 شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.