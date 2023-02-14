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الرئيس التركي يؤذن في أذن مولودة ناجية من الزلزال ويطلق اسما لها (فيديو)

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بغداد - ياسين صفوان - وسمى أردوغان، خلال زيارة إلى مدينة تشام ساكورا الطبية في منطقة باشاك شهير بإسطنبول، حيث تم نقل مصابي الزلزال إليه، المولودة بعد أن رفع الأذان في أذنها.

وخلال زيارته المستشفى، تلقى معلومات عن الأوضاع الصحية لمصابي الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وفي 6 شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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