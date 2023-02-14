انت الان تتابع خبر الفريق العراقي ينقذ شخصين محتجزين داخل مصعد بسبب الزلزال في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الفريق في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرق البحث والإنقاذ العراقي نجحت من إخراج شخصين محتجزين داخل مصعد معطل نتيجة هزة ارتدادية ضربة ولاية هاتي التركي مؤخراً".

يذكر أن الفريق العراقي تحرك من ولاية غازي عنتاب مساء يوم الأحد الماضي الى ولاية هاتي بناءً على طلب ذلك من الجانب التركي بعد ان انتشل ستة عشر جثة من تحت أطنان ركام أنقاض المباني المنهارة في منطقة قهرمان مرعش وما زال الفريق العراقي التخصصي التابع إلى مديرية الدفاع المدني يواصل أعمال البحث والإنقاذ في تركيا.