انت الان تتابع خبر الشمري في المعهد العالي وكلية الشرطة: ضرورة توفير الأجواء المناسبة للمتدربين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الشمري، ورد لـ الخليج 365، أن "الشمري، أجرى اليوم، زيارة مفاجئة الى المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري وكلية الشرطة، وأطلع على سير ومنهاج تدريب الدورة التأهيلية ٢٨ في المعهد العالي والدورة ٦٩ كلية الشرطة".وشدد الوزير، على "تطبيق معايير وأسس التدريب والتأهيل المهني لتعزيز وزارة الداخلية بضباط أكفاء قادرين على تحمل مسؤوليتهم في مختلف الظروف"، مؤكداً "ضرورة توفير الأجواء المناسبة للمتدربين والتأكيد على متابعة كل ما يتعلق بشؤونهم في مجال الإطعام والمنام والأمور اللوجستية الأخرى".