انت الان تتابع خبر مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب أجل انعقاد جلسته لنصف ساعة".

وتتضمن جلسة أعمال اليوم الاثنين 5 فقرات:"التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 ( لجنة الزراعة والمياه والأهوار)، أما ثانيا:" القراءة الأولى لمشروع قانون إدارة المصادر الوراثية الحيوانية (لجنة الزراعة والمياه والأهوار".



وتضمن الجدول أيضا، "القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2028، (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم".

كذلك تضمن، "القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم 40 لسنة 2008 (لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، اللجنة القانونية)، أما الفقرة الخامسة ستتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة الصحة والبيئة)، في حين تضمنت الفقرة السادسة القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم 13 لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم 79 لسنة 2012 (لجنة الهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية)".