انت الان تتابع خبر 90 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال الشهر الماضي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365 أنَّ "الجهات القضائيَّة أصدرت (90) أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حقَّقت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء"، مُوضحةً أنَّ "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقِّ (79) من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من (1- 31/1/2023)، (19) أمر قبضٍ و(71) أمر استقدامٍ".الدائرة أضافت، إنَّ "الأوامر شملت (4) من أعضاء مجلس النوَّاب الحاليّ، و(5) نوَّاب سابقين، ووزيرين سابقين وآخرين أسبقين، إضافةً إلى وكيلي وزيرٍ حاليّين، ووكيلي وزيرٍ سابقين ووكيل أسبق".

وتابعت، أنَّ "من بين أوامر القبض والاستقدام ما صدر بحقِّ (3) مُحافظين حاليَّين، و(11) محافظاً سابقاً، و(3) أسبقين، كما شملت الأوامر (10) مديرين عامِّين حاليّين، و(26) مديراً عاماً سابقاً، ومديراً أسبقاً، فضلاً عن (7) من أعضاء مجالس المُحافظات "سابقاً".