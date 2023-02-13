انت الان تتابع خبر مواطنون يدعون الى تشديد الاجراءات إثر استمرار ارتفاع الدولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكثر من عشرين نمرة.. ارتفاع سعر صرف الدولار في البورصة العراقية رغم قرار خفضه حكوميا اثار تساؤلات عده عن دور الجهات المعنية في السيطرة على الاسعار سيما وأنّ المصارف المعتمدة تفرض قيود سفر وتذاكر طيران على المواطنين الراغبين في الحصول على العملة الخضراء وبكميات محددة لا تتجاوز سبعة الاف دولار ولاغراض السفر او العلاج حصرا.

وزارة الداخلية اكدت استمرارها بملاحقة المضاربين ومحاسبة المحتكرين للعملة، داعية المواطنين للتعاون بالابلاغ عن المخالفين للتسعيرة من اصحاب الصيرفات المجازة للحد من ظاهرة استغلال الازمات وزيادة سعر صرف الدولار.