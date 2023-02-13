انت الان تتابع خبر زلزال تركيا.. فرق الانقاذ تسابق الزمن لدعم جهود الإغاثة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تسابق الدول ومنها العراق الزمن لدعم جهود الإغاثة وإنقاذ المتضررين من زلزال مدمّر ضرب تركيا وسوريا وأدّى إلى مقتل وإصابة وتشريد الآلاف من الاشخاص.

فرق الإنقاذ تسابق الزمن وتستثمر كل جهد لانتشال أملٍ ربما يظهر من تحت الركام بعد زلزال تركيا وسوريا، بالتزامن مع أذرع المساعدات الممدودة للناجين والمصابين الذين ما إن أفاقوا من هزة الزلزال حتى استقبلتهم لفحة الجو الثلجي العاصف لتكون كارثة إنسانية بمعنى الكلمة.

المساعدات الدولية توافدت بعد الزلزال المدمّر لتسهم في جهود الإغاثة، وفي الوقت الذي عرضت فيه سبعون دولة إرسال مساعدات موجهة بشكل أساسي إلى تركيا لا تزال المساعدات المقدمة إلى سوريا محدودة جداً الا من العراق وبعض الدول بسبب الحصار الاقتصادي، فيما ترتفع الأصوات المنادية بضرورة المسارعة في إرسال المساعدات إلى المتضررين من الزلزال في سوريا سواءً عبر إرسال فرق الإنقاذ والآليات، أو المواد الإغاثية الأساسية التي يحتاجها الناجون الذين يبيتون في العراء بأجواء شتوية صعبة.

وتستمرّ معاناة السوريين في مناطق عدة ولا تزال مئات العائلات مجهولة المصير تحت الأنقاض، والالاف الاخرى تترقّب الإيواء تحت أي سقف يحميها ويخفف عنها برودة الطقس.