انت الان تتابع خبر كربلاء.. اعتقال خمسة أشخاص وضبط ألف حبة مخدرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة كربلاء، عن اعتقال خمسة أشخاص ضبط أكثر من (1000) حبة مخدرة ورمانات هجومية.



وقالت الشرطة في بيان، إنه "بتوجيه قائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة اللواء أحمد علي زويني وضمن الجهود المتواصلة لأقسام وتشكيلات قيادة الشرطة والأجهزة الأمنية، تمكنت مفارز مشتركة من آمرية شؤون الأفواج متمثلة بسرية سوات بالقبض على خمسة أشخاص بعملية بطولية متميزة بالتعاون مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء".

وأضافت "أثمرت الجهود المتميزة من القبض عليهم وضبط بحوزتهم ثلاث رمانات هجومية مع أدوات تعاطي وأكثر من (1000) حبة مخدرة"، مشيرة الى "إحالتهم الى مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في كربلاء المقدسة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".