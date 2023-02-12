انت الان تتابع خبر بعد 7 أيام على الزلزال.. انتشال امرأة من تحت الأنقاض في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد نجح فريق الحماية المدنية المتواجد بتركيا من إنقاذ المرأة بعد بقائها 7 أيام تحت الركام.

وبذلك، يرتفع إجمالي الأشخاص الذين تم إخراجهم أحياء من تحت الأنقاض من قبل الإنقاذ الجزائرية إلى 13 شخصا، فيما تم انتشال جثث 90 ضحية.



وبعد حوالي أسبوع على وقوع الزلزال الذي دمر مناطق في جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا وأودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص، تتواصل عمليات الإنقاذ بحثا عن ناجين من الكارثة.