انت الان تتابع خبر تعليق تركي يخص "المعابر" مع سوريا: مفتوحة لهذا الأمر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في حديث للصحفيين الأحد، بولاية هطاي التي تعرضت للزلزال.

وأكد تشاووش أوغلو على تسهيل بلاده لكافة المساعدات الخارجية المتجهة إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، وأن الأجواء التركية مفتوحة لمن أراد إيصال المساعدات مباشرة إلى السوريين.



وأوضح أن الطرقات في الجانب السوري من معبر باب الهوى الحدودي تعرضت للتدمير بسبب الزلزال.

جدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي يحدد معبر باب الهوى كمعبر وحيد لإيصال المساعدات الإنسانية للشمال السوري.

ودعا الوزير التركي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيصال المساعدات إلى الشمال السوري عن طريق معبرين بولاية كليس.

وأوضح أن الأمم المتحدة تدرس حاليا استخدام معبري كليس الحدوديين لإيصال المساعدات.

ونفى تشاووش أوغلو فتح المعابر الحدودية للسوريين في شمالي سوريا، وأكد أن حركة العبور تتم من طرف واحد.

والاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.