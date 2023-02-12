المرور تحدد خط سير الزائرين باتجاه الكاظمية المقدسة

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بغداد - ياسين صفوان - خط سير الزائرين بأتجاه الكاظمية المقدسة_____

بتوجيه من قبل السيد معالي وزير الداخلية المحترم

وإشراف السيد مدير المرور العام اللواء الحقوقي

(طارق الربيعي)

وضعت مديرية المرور العامة خطة مرورية متكاملة لتنظيم حركة السير والمرور اثناء الزيارة الخاصة بأستشهاد الامام موسى ابن جعفر (عليه السلام)



تتلخص هذه الخطة

ا_تعزيز الدوريات والدراجات والكوادر البشرية على المحاور الرئيسية للزيارة ومداخل العاصمة الحبيبة بغداد.

٢_ تعزيز الكوادر البشرية من دوائر التسجيل لدعم واسناد القوة المتواجدة في تنظيم حركة السير والمرور.

المحاور الرئيسية لخط سير الزائرين :

اولاً: الطريق الرئيسي من جانب الرصافة ساحة المستنصرية( الموال) باتجاه تقاطع جامع النداء باتجاه ساحة عنتر باتجاه تقاطع الدلال باتجاه جسر 14 رمضان باتجاه الكاظمية المقدسة.

ثانياً: محور محافظة ديالى _سيطرة الراشدية(منطقة الحسينية) باتجاه الشعب باتجاه تقاطع جامع النداء باتجاه ساحة عنتر باتجاه الدلال وصولاً الى الكاظمية المقدسة.

ثالثاً: محور محافظة واسط_ طريق جسر ديالى _ الزعفرانية (تقاطع معسكر الرشيد سابقاً) بأتجاه الكرادة( المسرح الوطني) بأتجاه الباب الشرقي باتجاه ساحه الخلاني وصولا الى ساحة الخلفاء( باب المعظم) باتجاه ساحة عنتر بأتجاه الدلال وصولاَ الى الكاظمية المقدسة.

رابعاً:طريق الكمالية _ الفضيلية الامينالمشتلطريق القناة _ بأتجاه بغداد الجديدة وصولاً الى تقاطع المعسكر كرادة باب الشرقي_ ساحه الخلانيبأتجاه ساحة الخلفاء (باب المعظم) باتجاه ساحه عنتر الدلال_ وصولاَ الى الكاظمية المقدسة.

خامساً: الطريق الرئيسي لجانب الكرخ

سيطرة اليوسفية_ دورة_ ام الطبول_ ساحة قحطان ساحة النسور الفارس العربي_ ساحه دمشق( العلاوي) _ تقاطع الشالجية_ باتجاه جسر جابر بن حيان وصولاً الى الكاظمية المقدسة.

سادساً: مجسر حي العامل بأتجاه نفق الشرطة بأتجاه شارع الربيع _ الحرية_ ساحة صنعاء _عدن _وصولاً الي الكاظمية المقدسة.

سابعاً: محور محافظة صلاح الدين_ بأتجاه جسر التاجيات ( الجسر الدوار) باتجاه بوابة الكاظمية وصولاَ الى الكاظمية المقدسة.

مديرية المرور العامة

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