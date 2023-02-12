انت الان تتابع خبر الحرس الثوري الإيراني: زوال أمريكا من المنطقة آن أوانه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي كلمة ألقاها لمناسبة ذكرى "الثورة الإسلامية" ذكر نقدي أن الولايات المتحدة باتت تنحني أمام الاقتصادي الصيني.

وأضاف أن "الأمريكيين يقولون منذ 25 عاما بضرورة القضاء على حركة حماس وينادون منذ 30 عاما بوجوب انهاء حزب الله لكن هاتين الحركتين المقاومتين لا تزالان تستعرضان قوتهما".



وتابع: "كما أن أميركا خلفت 600 ألف قطعة سلاح في أفغانستان وخرجت صاغرة من هذا البلد وهربت هروبا ولم تستطع حتى إجلاء عملائها".

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن نقدي أن "العدو لن يمر مرور الكرام على تطور إيران وتقدمها"، وأضاف أن "العدو لن يتخلى عن عداوته للنظام الإسلامي وأن إيران سجلت نجاحات عديدة على الصعيد العلمي".

