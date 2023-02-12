انت الان تتابع خبر أنجلينا جولي تناشد للتبرع لضحايا الزلزال سوريا وتركيا (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي تعليق على فيديو شاركته أنجلينا عبر انستغرام لموظف يقوم بأنشطة البحث والإنقاذ في شمال سوريا يستغيث فيه "نحن بحاجة إلى مساعدتكم". بالإضافة لمجموعة صور من الدمار وصورة الأب الذي كان ممسكًا بيد ابنته التي توفت تحت الانقاض، قالت: "قلبي مع شعب سوريا وتركيا وإنه من الصعب فهم الألم الذي لا يمكن تخيله والذي تعاني منه العديد من العائلات".

وأضافت في تعليقها: "آمل أن يفكر الآخرون في التبرع حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم لإنقاذ الأرواح".



كما نشرت رابط عن حملة مساعدة، أرفقتها بعبارات التضامن مع شعبي تركيا وسوريا.