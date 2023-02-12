انت الان تتابع خبر بمشاركة 180 عجلة اسعاف.. الصحة تباشر بتطبيق الاسناد الطبي للزيارة الرجبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365 بيان، أنه "بإشراف ومتابعة وزير الصحة صالح الحسناوي، أعلنت الوزارة عن استمرارها بتنفيذ خطة الإسناد الطبي الطارئ بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام)".وأوضحت، أن "الخطة، تضمنت تهيئة واستنفار جميع المؤسسات الصحية وتجهيز دوائر الصحة في بغداد/ الكرخ والرصافة بالأدوية والمستلزمات الطبية لاستقبال زائري الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) بالتعاون مع مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة وبالتنسيق مع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات لغرض توحيد الجهود وتقديم أفضل الخدمات الطبية للزائرين".

من جانبه أكد مدير العمليات والخدمات الطبية الطارئة في الوزارة فاضل عكلة الربيعي، أن "المديرية قامت باستنفار (1200) موظف من كوادرها وبحدود (180) عجلة إسعاف فوري ضمن خطة الوزارة وتم توزيعها على طول الطريق المؤدي للمدينة المقدسة، أضافة إلى توفير ثلاثة مستشفيات ميدانية تابعة لمديرية العمليات وتهيئة كادر متقدم من الأطباء والممرضين الجامعيين".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد مسيرات راجلة تمتد على أغلب الطرق المؤدية للمدينة المقدسة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للزوار.

