انت الان تتابع خبر كروس: بإمكاني مساعدة الفريق.. قرار بقائي مع مدريد لم يحسم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفاز الميرنجي على الهلال السعودي (5-3)، مساء أمس السبت، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في نهائي مونديال الأندية.

وقال كروس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "نعم أفكر فيما سأفعله في الموسم المقبل، وأنا على تواصل مع النادي".



وأضاف: "تجربتي تخبرني أن أفضل شيء هو التحدث في هذه الأمور داخل النادي، عندما يحدث أي شيء رسمي ستعرفونه بالتأكيد. هناك العديد من العوامل (تحكم هذا القرار)".

وأكد: "لن يستغرق القرار وقتا طويلا (ليظهر للعلن). في الوقت الحالي لا يوجد قرار لكن الأمور تمضي بهدوء".

وتابع: "ألعب كثيرا، وأعتقد أنه ما يزال بإمكاني مساعدة الفريق".

وأتم: "نستحق أن نتوج باللقب بسبب الطريقة التي عانينا بها خلال الموسم الجاري، حيث لعبنا ضد منافسين يقاتلون بحياتهم في كل مباراة، علينا أن نكون دائما جادين ومقاتلين".

