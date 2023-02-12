انت الان تتابع خبر كروس: بإمكاني مساعدة الفريق.. قرار بقائي مع مدريد لم يحسم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وفاز الميرنجي على الهلال السعودي (5-3)، مساء أمس السبت، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، في نهائي مونديال الأندية.
وقال كروس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "نعم أفكر فيما سأفعله في الموسم المقبل، وأنا على تواصل مع النادي".
وأضاف: "تجربتي تخبرني أن أفضل شيء هو التحدث في هذه الأمور داخل النادي، عندما يحدث أي شيء رسمي ستعرفونه بالتأكيد. هناك العديد من العوامل (تحكم هذا القرار)".
وأتم: "نستحق أن نتوج باللقب بسبب الطريقة التي عانينا بها خلال الموسم الجاري، حيث لعبنا ضد منافسين يقاتلون بحياتهم في كل مباراة، علينا أن نكون دائما جادين ومقاتلين".
وقال كروس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "نعم أفكر فيما سأفعله في الموسم المقبل، وأنا على تواصل مع النادي".
وأضاف: "تجربتي تخبرني أن أفضل شيء هو التحدث في هذه الأمور داخل النادي، عندما يحدث أي شيء رسمي ستعرفونه بالتأكيد. هناك العديد من العوامل (تحكم هذا القرار)".
وأكد: "لن يستغرق القرار وقتا طويلا (ليظهر للعلن). في الوقت الحالي لا يوجد قرار لكن الأمور تمضي بهدوء".
وتابع: "ألعب كثيرا، وأعتقد أنه ما يزال بإمكاني مساعدة الفريق".
وأتم: "نستحق أن نتوج باللقب بسبب الطريقة التي عانينا بها خلال الموسم الجاري، حيث لعبنا ضد منافسين يقاتلون بحياتهم في كل مباراة، علينا أن نكون دائما جادين ومقاتلين".