انت الان تتابع خبر الداخلية تعلن إكمال الاستعدادات لإحياء الزيارة الرجبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "عقد وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية لتأمين الزيارة الرجبية عبد الأمير الشمري، مؤتمراً أمنياً داخل مرقد الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد عليهما السلام، أعلن خلاله إكمال جميع الاستعدادات الخاصة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام في ٢٥ من شهر رجب الجاري، بحضور قائد عمليات بغداد ورئيس ديوان الوقف الشيعي ووكلاء وزارة الداخلية وعدد من قادة الجيش والشرطة ومجموعة من الضباط".وأضافت: "أكد الوزير أن الخطة الأمنية أصبحت جاهزة، حيث تعتمد على الجهد الاستخباري الدقيق والانتشار للقطعات المكلفة بأداء هذا الواجب"، مشيراً الى "أهمية توفير الأجواء المناسبة والحرص على انسيابية حركة الزائرين والابتعاد عن قطع الطرق ما عدا الأماكن التي ستكون فيها ذروة للزائرين، وسيتم إعلانها في حال اقتضت الحاجة لوجود أي قطع للشارع"، مبيناً أنه "سيكون هناك استطلاع جوي خلال إحياء هذه المناسبة الخالدة، فضلاً عن تكثيف الجهود الإعلامية للتوعية والتثقيف بين صفوف الزائرين".