انت الان تتابع خبر زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر اندونيسيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وكالة رويترز، أن "زلزالاً بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب جزر تالود الإندونيسية".

وتعرضت بلدان عديدة عربية منها في القارة الاسيوية، الى موجة من الزلزال الأرضية، بعد الزلزال المدمر الذي هز كل من سوريا وتركيا.



تعرضت ولايات تركية عدة، صباح السبت، إلى هزات أرضية جديدة، ليصل إجمالي الهزات الارتدادية منذ الزلزال المدمر الاثنين الماضي، إلى نحو ألفي هزة.

وقالت وسائل إعلام تركية إن الهزات الأرضية ضربت ولايات: كهرمان مرعش، وملاطية، وأديامان، وغازي عنتاب.

وفي سياق متصل، قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، صباح السبت، إن أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع الاثنين الماضي، ارتفعت إلى 20 ألفا و665 وفاة.

وأوضحت "آفاد" أن أعداد المصابين في الزلزال تجاوزت حاجز الـ80 ألفا، فيما تم إجلاء أكثر من 92 ألف شخص من الولايات المتضررة من الزلزال.

وأضافت أن 31 ألفا و254 من أفراد البحث والإنقاذ الأتراك ومن الفرق الدولية يواصلون جهودهم في منطقة الزلزال.

وبينت أن عدد أفراد فرق البحث والإنقاذ القادمة من دول أخرى بلغ 7,716 .

وتواصل فرق الإنقاذ في تركيا وسوريا، جهودها المضنية من أجل إنقاذ أحياء محتملين تحت آلاف المباني المدمرة.

