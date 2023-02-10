انت الان تتابع خبر الوفد النيابي العراقي ينظم وقفة بمجلس الشعب السوري تضامناً مع ضحايا الزلزال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ ونائبه وعدداً من النواب السوريين كانوا في استقبال الوفد النيابي العراقي"، لافتاً الى أن "الوفد العراقي نظم وقفةً تضامنيةً داخل مجلس الشعب، ووقف دقيقة حدادٍ لقراءة سورة الفاتحة على أرواح ضحايا الزلزال الذي أصاب قبل أيام العديد من المدن السورية".وأضاف أن "المندلاوي نقل تعازي شعب العراق ونوابه إلى الجمهورية السورية"، داعياً أن "يتغمد الله الضحايا برحمته، ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".

وأكّد النائب الأول "وقوف العراق إلى جانب الجارة الشقيقة سوريا في هذه الظروف الصعبة، وتقديمه لجميع أنواع الدعم لإسناد عمليات الإغاثة والمساعدة في عمليات الإنقاذ داخل المدن المتضررة".

من جهته، رحّب الصباغ بـ"الوفد العراقي"، مقدماً "شكره وامتنانه الكبيرين لموقف العراق الداعم لبلاده"، معرباً عن "أمله في أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير لتعميق العلاقات واستمرار التنسيق بين مجلس الشعب ومجلس النواب العراقي".