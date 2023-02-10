انت الان تتابع خبر خليجي 25 يُنشط سياحة البصرة.. 50 عائلة مسيحية تزور فيحاء العراق (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤول كروب رحلة الحج المسيحية الى اور، عماد صبيح كوركيس، في حديث لـ الخليج 365، انه "لأول مرة منذ عام 2003 انطلق كروب العائلات المسيحية من محافظة نينوى الى كنيسة القلب الاقدس وسط محافظة البصرة لتأدية مناسك الحج في أور بمقام نبينا إبراهيم".وأضاف كوركيس، أن "زيارة البصرة تأتي ضمن السفرة الترفيهية لأكثر من 50 عائلة مسيحية وسيتم الاطلاع على معالم البصرة ومن ثم الذهاب الى اهوار الجبايش".

واشار الى ان "الزيارة تأتي أيضا ضمن المبادرات السياحية والاثرية والدينية والبيئية والترفيهية"، لافتا الى ان "المسيحيين يودون إيصال رسالة محبة لكل المكونات يبينون من خلالها انهم شعب يحب الحياة وانهم موجودين في البصرة من خلال رسالة المحبة".

واكد كوركيس، ان "المسيحيين بعثوا رسالة الى كل أهل البلاد المهجرين في أوروبا وامريكا وكندا ان العراق بلد امن محب للحياة، والأمان موجود في كل انحاء البلاد".

وتابع، "المسيحيون شكروا كرم ضيافة اهل الجنوب واهل البصرة"، موكدا ان "بطولة خليجي 25 كانت نافذة تسويقية لبعث الطمأنينة والأمان في الشعب العراقي خاصة البصرة".