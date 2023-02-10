انت الان تتابع خبر مخاوف من وصول حصيلة ضحايا الزلزال إلى أرقام مهولة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - على الرغم من المشهد المأساوي الذي خلفه الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، لا تزال جهود الإنقاذ متعثرة لليوم الرابع على التوالي، وسط مخاوف من وصول حصيلة الضحايا إلى أرقام كبيرة جدا ، وخاصة في منطقة شمال غرب سوريا.نغمة الإحباط بين السكان الذين فقدوا ذويهم أو ما زال لديهم أقارب محاصرون تحت الأنقاض أخذت في التصاعد، بسبب تعثر جهود الإنقاذ مع تجاوز عدد القتلى حاجز الـخمسة عشر ألف قتيل، مع توقعات بحصيلة قاتمة في البلدين.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقول إن آمال فرق الإنقاذ قد تضاءلت بسبب سوء الأحوال الجوية؛ ما يعني بقاء الناجين عالقين في أجواء شديدة البرودة، وأشارت إلى أن الشعور بالفزع قد انتشر بين رجال الإنقاذ والأسر التي فقدت أحباءها على حد سواء، حيث أصبح من الواضح أن الآلاف من الأشخاص المحاصرين لا يمكنهم البقاء على قيد الحياة لفترة أطول.

ورأت الصحيفة أن المساعدات التي تلقتها تركيا وسوريا لم تكن كافية للتعامل مع أعداد كبيرة من الأشخاص المحاصرين تحت محيط من الأنقاض لاسيما وان سوريا تواجه تحديات إضافية بسبب العزلة السياسية للرئيس، بشار الأسد، التي باتت تعقد جهود إيصال المساعدات إلى الدولة الممزقة من الحرب،، فيما انتقدت الصحيفة تعامل واشنطن مع الأزمة في سوريا وقالت إن الموقف الأمريكي يثير المخاوف من حرمان الضحايا السوريين من المساعدات الضرورية.

ياتي ذلك فيما أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أنها تكافح لمساعدة الناجين في مناطق شمال سوريا، والتي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال ممر ضيق على الحدود التركية، فيما تسعى الامم المتحدة لإعادة فتح الطريق الذي تضرر بشدة من تركيا إلى شمال غرب سوريا ما يسمح للمساعدات الدولية بالبدء في الوصول إلى منطقة في شمال سوريا لم تتلق أي مساعدة حتى الآن.