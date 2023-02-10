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تقارب بين المركز والاقليم ومساع لانهاء جدلية قانون النفط والغاز

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بغداد - ياسين صفوان - تدور الاحاديث داخل اروقة البرلمان عن وجود تقارب بين المركز والاقليم بشأن نقطة الخلاف الجوهرية بين الطرفين والمتمثلة بقانون النفط والغاز ، قانون ضمنته حكومة السوداني داخل فقرات منهاجها الوزاري لحسمه وانهاء الجدلية القائمة على مدار الحكومات والدورات البرلمانية السابقة.

حسم القانون سيكون حلا جذريا للخلاف حول الثروة النفطية بين بغداد واربيل ، فيما تستمر لجنة النفط والغاز النيبايبة باجراء بعض التعديلات وطرح المقترحات ابرزها تأسيس شركة نفط في اقليم كردستان ترتبط بوزراة النفط الاتحادية وهذا سيسهم في تقليل الفجوة بين الجانبين .
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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