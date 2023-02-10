انت الان تتابع خبر تقارب بين المركز والاقليم ومساع لانهاء جدلية قانون النفط والغاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تدور الاحاديث داخل اروقة البرلمان عن وجود تقارب بين المركز والاقليم بشأن نقطة الخلاف الجوهرية بين الطرفين والمتمثلة بقانون النفط والغاز ، قانون ضمنته حكومة السوداني داخل فقرات منهاجها الوزاري لحسمه وانهاء الجدلية القائمة على مدار الحكومات والدورات البرلمانية السابقة.حسم القانون سيكون حلا جذريا للخلاف حول الثروة النفطية بين بغداد واربيل ، فيما تستمر لجنة النفط والغاز النيبايبة باجراء بعض التعديلات وطرح المقترحات ابرزها تأسيس شركة نفط في اقليم كردستان ترتبط بوزراة النفط الاتحادية وهذا سيسهم في تقليل الفجوة بين الجانبين .