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بعد الخسارة من مرسيليا.. ميسي مهدد بالغياب امام البايرن

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-447130-638115712635395217.jpg

2023-02-09 | 21:25

بعد الخسارة من مرسيليا.. ميسي مهدد بالغياب امام البايرن

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قد يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن فريقه باريس سان جيرمان في مواجهة الثلاثاء ضد بايرن ميونيخ، في ذهاب ثمن نهائي بسبب الإصابة.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "تعرض ميسي للإصابة في فخذه أمس الأربعاء في الخسارة أمام الغريم مارسيليا 1-2 في ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا، وسيغيب بشكل مؤكد عن مباراة الدوري المحلي السبت ضد موناكو ".

وتشكل إصابة ميسي ضربة قاسية أخرى للفريق الباريسي، الذي يفتقد أصلا نجمه الآخر كيليان مبابي المتوقع غيابه عن موقعة الثلاثاء، وذلك بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها في بداية الشهر الحالي وستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع وفق ما أعلن سابقا نادي العاصمة الفرنسية.

ويعاني سان جيرمان أصلا منذ بداية العام الجديد، إذ سقط في مباراتين من الثلاث الأولى له في الدوري، قبل أن يحقق فوزين تواليا في المرحلتين الماضيتين.

غير أن سقطة أمس الأربعاء أمام مارسيليا طرحت أكثر من علامة استفهام حول أداء الفريق قبل ستة أيام من الاستحقاق الأوروبي المنتظر أمام ضيفه بايرن والذي ستزداد صعوبته كثيرا في حال غاب ميسي ومبابي.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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