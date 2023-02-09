انت الان تتابع خبر الحكيم و العبادي يبحثان المشهد السياسي والاقتصادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لتيار الحكمة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "التقى عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق و رئيس المجلس القيادي لتحالف قوى الدولة الوطنية حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات السياسية في العراق والمنطقة فضلا عن مناقشة الواقع الإقتصادي والإجتماعي والتحديات التي تواجه الحكومة وسبل تجاوزها، إذ جدد الحكيم دعمه للحكومة العراقية في خطواتها الإقتصادية وبانفتاح العراق على المحيط الإقليمي والدولي، وضرورة أن تتحول الخطوات إلى برامج عمل محكومة بأسقف زمنية محددة".واضاف: "دعا الحكيم إلى استكمال المشاريع المتلكئة لاسيما ذات التماس المباشر مع احتياجات المواطنين، وإلاسراع بإعداد الموازنة العامة ليتسنى للجهات التنفيذية تنفيذ المشاريع الموكلة إليها، مؤكدا أهمية مواصلة الجهد الأمني والعسكري في القضاء على عصابات داعش، عبر تعزيز الجهد الاستخباري والعمليات الاستباقية".