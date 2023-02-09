انت الان تتابع خبر الربيعي: الوزارات والشركات العامة أصبحت مصدر دخل للأحزاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الربيعي في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "ما جرى للشركات بعد 2003 وما يعبر عنه بالخلل الفني هو في الحقيقة الفساد، واكبر دليل على ذلك مشروع الابنية المدرسية عند احالته من شركات وزارة الاسكان والاعمار لشركات ثانوية الذي ادى الى توقف المشروع والفساد الكبير الذي شاب تنفيذه".واضاف: "الوزارات اصبحت مصدر دخل للأحزاب على حساب مؤسسات الدولة"، موضحا ان "الرسوم التي تذهب عن رسم الطرق والجسور في دوائر المرور والتي لا تصل الى وزارة الاسكان، لأنه ليس هناك شفافية في بيان مصير هذه الاموال الكبيرة والتي يدفعها المواطن على سبيل وصولها الى الطرق والجسور وتطويرها ولكن هذه الاموال تتوقف في وزارة المالية دون معرفة مصيرها".

واشار الربيعي الى ان "هيئة النزاهة رصدت ملفات فساد كبير في شركات وزارة الاسكان واكبر مشروع تم رصده هو مشروع الابنية المدرسية"، لافتا الى ان "الاسكان والاعمار تمتلك اراضي يمكن انشاء مجمعات سكنية عليها ولكن منظومة الفساد التي يشارك فيها كل من يحكم البلد والمجمعات السكنية تحال الى المستثمرين بأسعار كبيرة ما اثقل كاهل المواطن ما ادى الى عدم قدرته على الشراء فيها وذلك لغلاء الاسعار في تلك المجمعات".

وبين ان "المشاريع التي نفذتها الشركات الحكومية هي الاقل فسادا على عكس الشركات الاستثمارية والاهلية وذلك ان المستثمرين يهدفون الى الربح دون الجودة"، موضحا ان "دمج الشركات يأتي بمنافع للوزارة من معالجة اسباب التلكؤ وتنشيط دور الشركات الحكومية، الوزارة ايضا مدمجة وتحتاج الى وقت للنهوض بها وتطويرها من خلال البرنامج الحكومي الحالي".