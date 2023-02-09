انت الان تتابع خبر الاعمار والإسكان: دمج الشركات يهدف الى تنشيطها وتعزيز دورها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جاسم في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "زيادة اعداد الموظفين واجورهم ادى الى اثقال كاهل الشركات ودمجها كان لتعزيز دورها وتنشيطها"، مبينا ان دمج الشركات شكلي والمهم ما تقدمه الشركة ".واضاف: "شركة حمورابي واشور العامة من اكثر الشركات عملا في الطرق والجسور ولديها اعمال كثير وتتجاوز قيمتها اكثر من 200 مليار وهناك مشاريع كبيرة تنجزها"، واوضح ان "نظام الاحالة المباشر لا يتم العمل به، ماادى الى ضعف دور الشركات العامة في قطاع المشاريع العامة".

واشار جاسم الى انه "يجب اعادة النظر في التعامل مع شركات الوزارة من خلال تطويرها عبر اشراك القطاع الخاص"، مؤكدا: "نحتاج الى توظيف الفائض عن الحاجة من الموظفين لرفعه عن كاهل الشركات اضافة الى ادخال المكننة الحديثة واشراك القطاع الخاص في ادارة الشركات ولكن دون خصخصتها وبنسب معينة تحافظ على وطنية الشركات في وزارة الاسكان".