انت الان تتابع خبر استعدادا لإحياء الزيارة الرجبية.. الداخلية تعقد اجتماعا امنيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بالتزامن مع قرب ذكرى زيارة استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، ترأس وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتأمين الزيارة الرجبية عبد الامير الشمري، اجتماعاً في مقر قيادة عمليات بغداد، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد وقائد الشرطة الاتحادية وممثل عن الحشد الشعبي وعدد من قادة الفرقة من الجيش والشرطة والضباط والجهات الاستخبارية ".واضافت: "ناقش الوزير مع الحاضرين اخر الاستعدادات لإحياء هذه الذكرى الخالدة ومراحل تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بها، وأكد على جملة من التوجيهات في مقدمتها تكثيف وتوحيد الجهد الاستخباري"، مشدداً في الوقت ذاته على "مرونة الخطة الأمنية والابتعاد عن القطوعات غير المبررة وتوفير انسيابية كبيرة للزائرين القاصدين نحو مدينة الكاظمية المقدسة".