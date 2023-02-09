انت الان تتابع خبر القضاء يصادق اقوال عدد من المتهمين بجريمة نشر محتوى سيء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "صدقت محكمة تحقيق العمارة أقوال المتهمين كل من عباس حسن البهادلي الملقب (عبود سكيبه) وحسن علي الشمري الملقب (مديحه) وسجاد قاسم زين الملقب (عطيه) ومحمد لعيبي لفته الملقب (البشوش) بعد اصدار أوامر قبض قضائية بحقهم".واضاف أن "المتهمين قد صدر بحقهم أوامر قبض قضائية وفق احكام المادة 403 والتي تسيء للآداب وللذوق العام وتخدش الحياء".