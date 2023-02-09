نائب يحدد موعد وصول الموازنة إلى البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الفتلاوي في حديث لبرنامج علناً الذي تبثه فضائية السومرية، أن "أسباب صعود الدولار تعود الى قصور الحكومة السابقة وعملية تهريب الدولار وتبييض الأموال وإجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي"، مبيناً أن "حكومة مصطفى الكاظمي كانت متقاعسة في تنفيذ الخطط التي رسمها البنك الفيدرالي"، مضيفاً: "هناك إرادة أمريكية رفعت الدولار إضافة الى عمليات التهريب".وتابع، أن "استمرار الارتفاع في عملة الدولار دفع حكومة محمد شياع السوداني إلى التحرك وتغيير محافظ البنك المركزي العراقي والتعامل بدبلوماسية مع الولايات المتحدة ووضع الخطط الصحيحة لتنفيذ برنامج البنك الفيدرالي حتى نسير بخطى صحيحة".

وأردف: "نحن بحاجة الى تفاهم مع أمريكا، وبناء علاقات جيدة معها؛ لأنها متحكمة بالشأن العراقي عسكرياً واقتصادياً"، مستدركاً: "العراق هش من الناحية الاقتصادية، ويعتمد بشكل كبير على الاستيراد".

وشدد الفتلاوي، على ضرورة "حماية المستثمر ومنحه ضمانات وتأمينات"، مشيراً إلى أن "هنالك أدوات في الداخل تعمل لجهات خارجية بهدف تعطيل الصناعة في العراق ليصبح البلد رهين النفط"، داعيا الحكومة إلى "إيجاد روافد جديدة غير النفط لرفد الموازنة العراقية".

ورأى عضو مجلس النواب، أن "المماحكات السياسية وعند الأطراف الكردية خصوصاً ستؤثر على موعد إقرار الموازنة"، متوقعاً وصولها إلى البرلمان "الأسبوع المقبل".

وأكد، أن "ائتلاف إدارة الدولة لا توجد لديه رغبة بتقليص استحقاقات كردستان لكن يجب ان تؤخذ هذه الاستحقاقات وفق القانون والدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا".

وفيما يتعلق بانتخابات مجالس المحافظات، قال الفتلاوي، إن "العراق جاهز لإجرائها على المستوى المادي، لكنه يحتاج إلى إقرار قانونها من البرلمان"، مرجحاً اعتماد "قانون سانت ليغو وتعتبر المحافظة دائرة واحدة"، مبيناً أنه "لم يظهر حتى اللحظة موقفاً من التيار الصدري حول القانون، والاطار لن يغفل وجهة نظر التيار".

واعتبر، أن "اقالات المحافظين ستطيح بمن لا ينتمي لجهات جهات حزبية، وفيها انتقائية كبيرة تتحمل الحكومة مسؤوليتها"، مردفاً أن هناك "خمس محافظات لا يمكن اقالة محافظيها مثل النجف والعمارة والناصرية كونهم من التيار الصدري ومحافظي واسط والبصرة كذلك".