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"فيفا" يكشف عن قائمة المرشحين لجائزة افضل مدرب ومدربة لعام 2022

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-447119-638115615843940603.png

2023-02-09 | 18:43

"فيفا" يكشف عن قائمة المرشحين لجائزة افضل مدرب ومدربة لعام 2022

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب ومدربة في العالم في 2022.
ونشر الاتحاد على موقعه الرسمي "قائمة نهائية ضمت لفئة أفضل مدرب ثلاثة مرشحين، وهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ، والإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، والأرجنتيني ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين".

اختيار سكالوني منطقي للغاية، بعدما قاد منتخب بلاده إلى لقب بطولة كأس العالم 2022، وتحقيق سلسلة من 36 مباراة متتالية مع "الألبيسيليستي".

كما جاء اختيار أنشيلوتي بعد تحقيقه لقب ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في موسم 2022-23.

فيما اختير غوارديولا بعد نجاحه في قيادة مانشستر سيتي إلى لقب في الموسم الماضي بأداء مثالي، والوصول إلى نصف نهائي .

أما عن فئة أفضل مدربة لعام 2022، فقد كشف "الفيفا" عن ثلاث مرشحات وهن الفرنسية سونيا بومباستور، مدربة فريق سيدات ليون الفرنسي، والسويدية بيا سوندهاجه، مدربة منتخب البرازيل للسيدات، والهولندية سارينا فيمان مدربة منتخب هولندا للسيدات.

وسيعلن "الفيفا" عن الفائز بجائزة أفضل مدرب ومدربة خلال حفل سيقام في 27 شباط الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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