انت الان تتابع خبر بوتين: لم نبدأ القتال في أوكرانيا.. النازيين هم من شرعوا بالقتال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة " نوفوستي" عن بوتين قوله في اجتماع مع ممثلين عن صناعة الطيران: "أريد أن أقول ذلك مرة أخرى: لم نبدأ أي قتال، بل نحاول إنهاءه".
وأضاف أن "القتال بدأ من قبل النازيين في أوكرانيا وأن المهمة الرئيسية الآن تهيئة كافة الظروف للحفاظ على روسيا وتنميتها وتعزيز طاقاتها، وحماية تاريخها".
وأضاف أن "القتال بدأ من قبل النازيين في أوكرانيا وأن المهمة الرئيسية الآن تهيئة كافة الظروف للحفاظ على روسيا وتنميتها وتعزيز طاقاتها، وحماية تاريخها".