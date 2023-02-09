انت الان تتابع خبر بوتين: لم نبدأ القتال في أوكرانيا.. النازيين هم من شرعوا بالقتال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة " نوفوستي" عن بوتين قوله في اجتماع مع ممثلين عن صناعة الطيران: "أريد أن أقول ذلك مرة أخرى: لم نبدأ أي قتال، بل نحاول إنهاءه".

وأضاف أن "القتال بدأ من قبل النازيين في أوكرانيا وأن المهمة الرئيسية الآن تهيئة كافة الظروف للحفاظ على روسيا وتنميتها وتعزيز طاقاتها، وحماية تاريخها".

